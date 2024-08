Vida Urbana Brigadistas trabalham para combater incêndio na Serra do Lajeado O fogo foi identificado após monitoramento de imagens de satélite Segundo o Naturatins as chamas atingiram o topo da serra e as margens da TO-010

Após três dias de combate contra o incêndio de grandes proporções na Serra do Lajeado, as equipes de brigadistas do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) conseguiram controlar as chamas. O fogo atingiu o topo da serra e as margens da TO-010. De acordo com Naturatins, o combate às chamas iniciou após a identificação do foco de calor em uma ronda de monitoramento por sa...