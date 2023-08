Os 9 brigadistas da etnia Xerente, de Tocantínia (TO) e o segundo-tenente Agnaldo Silveira chegaram na manhã desta quarta-feira 23, no Brasil após um mês em combate a incêndios florestais no Canadá. O retorno à Palmas (TO) está previsto para quarta-feira, 24.

Os brigadistas e o bombeiro militar estão entre os 104 especialistas do grupo que atuaram na missão humanitária. O grupo embarcou no dia 21 de julho.

O chefe da brigada Xerente, Reginaldo Xerente, conta que todos tiveram que se adaptar, devido a mudança climática e também ao horário. "Local com muito fogo, que não tínhamos costume, fogo subterrâneo, árvores caíam a todo momento, então tivemos que estar atentos sobre a questão do vento e dos incêndios".

Momentos de desespero durante o combate

Reginaldo conta que o momento mais desafiador ocorreu faltando quatro dias para a equipe ir embora. "Estávamos trabalhando na frente de incêndio parcialmente controlado e, nesse meio tempo, o vento virou e esse fogo foi em direção à nossa base acampamento", lembra, ao detalhar momentos de apuro e correria com fogo alto se aproximando.

"Eu lembrei daquele filme 'Homens de Coragem' sobre incêndios florestais. Foi um desespero, o fogo passou na cidade próxima, queimando casas e carros. Um momento que eu nunca pensei em passar ou ver na minha vida, isso me marcou e vou levar para o resto da minha vida".

Ele chegou a gravar um vídeo que mostra o fogo se aproximando do acampamento. "O negócio tá tenso no nosso acampamento, o fogo chegou e a gente tá evacuando, já evacuou a cidade e agora é a nossa hora".

Em outro vídeo gravado na última sexta, 18, Reginaldo mostra a equipe no combate. "[...] hoje a gente foi permitido filmar. Eu vou tá passando o relatório que ta sendo o trabalho, que nao ta sendo fácil, onde a gente encontra dificuldade, perigo. A árvore cai a todo momento. A atenção tem que ser bastante redobrada, já teve vários acidentes e mesmo assim Deus ta abençoando a gente que tá aí na luta contra o fogo”