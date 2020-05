Vida Urbana Brigadistas das Unidades de Conservação recebem uniformes e equipamentos para combater queimadas Entre os itens estão drones, sopradores, lanternas e EPIs que irão ajudar na proteção de parques e áreas de preservação ambiental; ações como queimadas controladas iniciaram nos UCs e Comitê do Fogo já inicia desenvolvimento de estratégias

Com o objetivo de se preparar para o período de estiagem e os incêndios, o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) começou nesta semana a entrega de uniformes, equipamentos de trabalho noturno, além de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para equipes brigadistas das Unidades de Conservação (UCs). Ainda para antecipar as ações de prevenção, os treinamentos c...