Vida Urbana Brigadista assassinado a tiros na porta de casa é enterrado em Formoso do Araguaia O brigadista morreu após ser atingido por dois tiros. Ninguém foi preso e ainda não há informações sobre suspeitos do crime

O corpo de Sidiney de Oliveira Silva, de 44 anos, foi enterrado no cemitério municipal de Formoso do Araguaia na manhã deste domingo (16), segundo a família. O brigadista morreu após ser atingido por dois tiros na porta da casa da irmã. Ninguém foi preso e ainda não há informações sobre suspeitos. O crime aconteceu no sábado (15), por volta das 7h. Sidiney...