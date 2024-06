O brigadista Sidiney Silva, de 44 anos, foi morto a tiros na manhã deste sábado (15), em Formoso do Araguaína, região sudoeste do estado. O crime aconteceu por volta das 7h. A vítima era contratada pelo Prevfogo do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). De acordo com a Polícia Militar nenhum suspeito do crime foi dentificado.

Segundo informações apuradas pelo g1, o brigadista foi atingido por dois tiros. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Gurupi.

Leia Também:

Suspeito é morto a tiros durante operação de busca e apreensão em Paraíso do Tocantins

Homem suspeito de agredir esposa grávida é preso em Bom Jesus

Sidnei era casado e deixou três filhos. O Ibama divulgou uma nota de pesar e lamentou a morte do brigadista.

"Com pesar, o IBAMA comunica o falecimento do brigadista do Prevfogo Sidiney Silva, um profissional dedicado e experiente no manejo preventivo do fogo. Neste momento de luto, o IBAMA se solidariza com a família e amigos, oferecendo o apoio necessário".

A PM informou que quando chegou ao local do crime a vítima já estava sem vida. Disse ainda que fez patrulhamento na região, mas não conseguiu localizar o autor do crime.