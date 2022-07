Vida Urbana Brigada indígena feminina Xerente refloresta aldeia no Tocantins Além de combater incêndios, grupo de mulheres se uniu aos brigadistas, plantou mil mudas nativas em nascente e se aperfeiçoa em educação ambiental

A primeira brigada indígena feminina do Brasil, criada em 2021 por moradores da aldeia Cachoeirinha, em Tocantínia, não se contentou em atacar incêndios florestais nas terras Xerentes. Em outra frente de atuação, a de reflorestamento, plantou aproximadamente mil árvores nativas na nascente do córrego que margeia a aldeia onde as integrantes vivem. A ação vem de...