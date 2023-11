Vida Urbana Briga por dívida trabalhista entre mecânico e ex-patrão acaba em tiro de espingarda na cabeça Mecânico de 36 anos atirou na cabeça do ex-funcionário após discussão sobre dívida de acerto cobrada na Justiça trabalhista. A vítima teve um corte de 10 cm na cabeça, fez sutura e recebeu alta

Um mecânico de 29 anos acabou baleado na cabeça com um tiro de espingarda durante uma briga com o antigo patrão, também mecânico de automóveis, de 36 anos. Segundo o registro policial, os dois estavam próximos a uma lanchonete e discutiram, por volta das 3h desta quinta-feira, 2, sobre a dívida de acerto que está judicilizada na Justiça do Trabalho. O ex-patrão d...