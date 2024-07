Vida Urbana Briga entre irmãos termina com homem morto em São Félix do Tocantins Segundo a SSP, o suspeito foi preso em flagrante por homicídio qualificado e encaminhado para a Unidade Penal de Palmas

Um homem identificado como José Ivonete Carvalho da Silva, de 39 anos, foi morto a facadas após ser ferido pelo irmão, no município de São Félix do Tocantins, região leste do estado. O suspeito foi preso em flagrante por homicídio qualificado. O crime aconteceu nesta terça-feira (16). Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP), o home...