Redação Jornal do Tocantins

Um homem identificado como Flávio Alves Rodrigues, de 37 anos, foi morto a tiros após apontar uma faca para equipe da Polícia Militar em Miracema do Tocantins, na região central do estado. O fato aconteceu depois que os militares foram chamados por causa de uma briga entre irmãos.

Conforme o relatório policial, a PM foi chamada por volta das 14h desta quinta-feira (27) para atender uma ocorrência de violência doméstica entre irmãos em uma casa no setor Santa Rosa.

Leia Também:

- Ciclista morre após ser atropelado por caminhonete na BR-010

- Lavrador é condenado a 30 anos de prisão por assassinar irmãos e tentar matar amigo de vítimas

Uma mulher recebeu os militares e contou que os irmãos estavam dentro da casa brigando. Também relatou que um deles tinha tentado matá-la.

Os militares entraram na casa e encontraram Flávio com uma faca, no quintal. Segundo o relatório: “Foi dada voz de parada para este e solicitado que ele largasse a faca, porém, não obedeceu a ordem e manteve a arma empunhada e seguindo na direção da equipe”.

A PM afirmou que a equipe seguiu o manual de procedimentos e fez disparos de arma de fogo contra o homem com objetivo de “cessar a iminente e injusta agressão”. Logo em seguida foi acionado o Samu, que constatou o óbito.

A PM afirmou que após a identificação do corpo foi verificado que o indivíduo possuía extensa ficha criminal, com passagens policiais pelo no Maranhão, Piauí e Tocantins, por crimes como receptação, furto, invasão de domicílio, violência doméstica, ameaça e desobediência.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a ocorrência está sendo investigada pela 67ª Delegacia de Polícia de Miracema do Tocantins, como morte por intervenção de agente do Estado. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Palmas, onde passou por exames de necropsia e ficou disponível para liberação pelos familiares.