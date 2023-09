O brasileiro Danilo Cavalcante foi capturado pela polícia da Pensilvânia, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (13). Condenado a prisão perpétua pelo assassinato da companheira, ele havia fugido da prisão no dia 31 de agosto.

A caçada ao brasileiro durou 14 dias e mobilizou cerca de 500 policiais. Ele, que tem 34 anos, conseguiu escapar da prisão do Condado de Chester, em West Chester.

Uma semana antes da fuga, ele havia sido condenado à prisão perpétua por matar sua ex-namorada, a maranhense Débora Evangelista Brandão, com 38 facadas.

A vítima, Déborah Evangelista Brandão, tinha 34 anos e foi assassinada na frente dos dois filhos pequenos, que tinham quatro e sete anos na época. O crime ocorreu na cidade de Phoenixville, em abril de 2021.

Cavalcante fugiu da prisão na manhã do dia 31 de agosto. Uma câmera registrou o momento em que ele consegue subir ao telhado, ao esticar pernas em uma parede e as mãos na outra.

Um detento do mesmo local fugiu de maneira semelhante em maio, mas foi recapturado em cinco minutos ao ser avistado por um guarda em uma torre de vigilância. Já no caso do brasileiro, a fuga foi percebida apenas na hora da contagem dos presos. O vigia foi demitido.

Desde então, ele havia sido avistado diversas vezes na região do condado de Chester, uma área rica e tranquila da Pensilvânia, estado no nordeste americano.

Nos últimos dias, ele conseguiu mudar sua aparência ao raspar a barba e furtar uma van pertencente a uma fazenda da região. Os donos haviam deixado as chaves dentro do veículo.

Com a van, Cavalcante conseguiu ir até a casa de dois conhecidos para pedir ajuda. Ambos são pessoas com quem ele trabalhou no passado, segundo a polícia. Nenhum deles estava na residência no momento, mas um chegou a conversar com Cavalcante remotamente, pelo interfone.

Em entrevista a jornalistas na manhã desta terça (12), o tenente-coronel George Bivens, da Polícia Estadual da Pensilvânia, afirmou que a polícia recebeu uma ligação de um residente de uma região próxima da rodovia Coventryville às 22h10. A pessoa afirmou que "um homem hispânico de baixa estatura sem camisa e usando calças escuras" havia entrado em sua garagem e pegado uma arma calibre 22 que estava encostado em um canto.

O morador, que estava na garagem nessa hora, sacou uma pistola ao ver Cavalcante e disparou contra ele diversas vezes enquanto ele fugia, segundo o relato.

Ao chegar no local, a polícia encontrou uma blusa verde e uma camisa branca, que eles dizem pertencer ao brasileiro. Com isso, o perímetro de buscas foi mais uma vez ampliado.

Além da polícia estadual, participavam das buscas a patrulha de fronteira e o FBI. Eram mais de 500 agentes envolvidos, além de helicópteros, drones e cães farejadores.

Escolas da região suspenderam as aulas após serem notificadas pela polícia. Os moradores da região também foram orientados a trancar portas das casas e carros.