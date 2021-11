Vida Urbana Brasileiro com passagem pela África do Sul, foco da ômicron, testou positivo para Covid-19 No entanto, ainda não é possível afirmar que se trata de uma contaminação pela variante ômicron

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) divulgou na tarde deste domingo (28) que um passageiro brasileiro com passagem pela África do Sul testou positivo para a Covid-19. No entanto, ainda não é possível afirmar que se trata de uma contaminação pela variante ômicron. Ele desembarcou em Guarulhos neste sábado (27) em um voo da Ethiopian Airlines. A agência reg...