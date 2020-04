De acordo com o divulgado pelo Ministério da Saúde na tarde desta segunda-feira (13), o número de casos de coronavírus no Brasil chegou a 22.720, ou seja, 1.261 a mais em relação ao registrado no domingo (12). Além disso, o País alcançou a marca de 1.328 mortes, com 105 óbitos em um dia. A taxa de letalidade subiu para 5,7%.

Segundo a tabela da pasta, o crescimento do número de mortos é de 9% de um dia para o outro. Em Goiás são 233 casos e 15 mortes. Por ora, a recomendação do Ministério da Saúde é seguir os decretos estaduais, que determinam o isolamento social como principal medida de prevenção à covid-19, já que ainda não há vacina para a doença, que é altamente contagiosa.