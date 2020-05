O Ministério da Saúde confirmou nesta quarta-feira (20) que o Brasil chegou a 291.579 diagnósticos de Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. Com os 19.951 novos pacientes que tiveram o contágio confirmado nas últimas 24 horas, o país ultrapassou a Espanha e se tornou a 3ª nação com maior número de casos da doença.

O país europeu soma até hoje 279.524 pessoas infectadas. Nas últimas 24 horas, enquanto o Brasil confirmou quase 20.000 novos diagnósticos, os espanhóis tiveram 721 novos pacientes, conforme monitor do Worldometers.

Apenas Estados Unidos (1,5 milhão) e Rússia (308 mil) têm mais pessoas que contraíram a Covid-19 do que o Brasil.

Apesar de ter superado a Espanha em número absoluto de casos, o Brasil registra taxa de mortalidade menor que a dos espanhóis. De acordo com o Ministério da Saúde, 18.859 pessoas perderam a vida no país devido à covid-19 (0,6% do total de infectados). Já na Espanha, 27.888 pessoas morreram em decorrência da enfermidade (9,9% do total).