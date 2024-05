Vida Urbana Brasil tem quase duas mil cidades com risco de desastre ambiental Levantamento deve subsidiar obras previstas para o Novo PAC

Com a intensificação das mudanças climáticas provocadas pela ação humana no meio ambiente, têm aumentado os desastres ambientais e climáticos em todo o mundo, a exemplo do que ocorre no Rio Grande do Sul. A informação é do site Agência Brasil. No Brasil, o governo federal mapeou 1.942 municípios suscetíveis a desastres associados a deslizamentos de terras, alagam...