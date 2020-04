De acordo com atualização do Ministério da Saúde na tarde desta segunda-feira (27), o Brasil registrou 338 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas. O País tem, no total, 66.501 casos confirmados e 4.543 óbitos pela covid-19. A taxa de letalidade é de 6,8%.

Em um dia, foram 4.613 novos diagnósticos positivos para a doença. Na semana, foram 527 óbitos e 7.992 casos registrados. Em Goiás, são 616 pessoas infectadas e 26 mortes. A taxa de letalidade no Estado é de 4,2%.

Com 33.022 casos, a região Sudeste ainda é a que apresenta maior índice da doença. Apesar disso, a região Norte do País, que tem 8.044 infectados, tem enfrentado uma grave crise no Sistema de Saúde. Em Manaus, capital do Amazonas, já há ameaça de faltarem caixões.