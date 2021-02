Vida Urbana Brasil tem mais de 1.300 mortes por Covid-19 e mais de 60 mil casos em 24 horas Com isso, o país completa 37 dias com a média acima de 1.000

O Brasil registrou 1.327 mortes pela Covid-19 e 63.908 casos da doença, nesta sexta-feira (26). Com isso, o país alcança 252.988 óbitos e 10.457.794 pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2 desde o início da pandemia. O elevado número de mortes fica ainda mais claro na média móvel de óbitos dos últimos sete dias: 1.148. Com isso, o país completa 37 dias com a média acima ...