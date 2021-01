Vida Urbana Brasil tem maior número de mortes por Covid desde 4 de agosto, mostra consórcio de imprensa País registrou 1.382 óbitos e 64.126 casos da doença; total de mortes já passa de 212 mil

O Brasil registrou 1.382 mortes por Covid-19, nesta terça-feira (20). É o maior número de óbitos desde 4 de agosto, quando foram registradas 1.394 mortes. Com isso, o país chega a 212.893 vítimas do Sars-CoV-2. Além disso, foram registrados 64.126 casos da doença, elevando o de pessoas infectadas desde o início da pandemia para 8.639.868. Os dados do país são...