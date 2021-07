Vida Urbana Brasil tem 830 óbitos e 27.783 casos nas últimas 24 horas Do início da pandemia até este domingo, 4, o país contabilizou 18.769.808 casos de infecção pelo novo coronavírus

O Brasil chegou a 524.417 mortes por covid-19. Nas últimas 24 horas, foram 830 óbitos e 27.783 novos casos. No total, 18.769.808 casos já foram confirmados no país. Ainda existem 3.553 mortes em investigação por equipes de saúde, dados relativos a ontem. Isso porque há casos em que o diagnóstico sobre a causa só sai após o óbito do paciente. O número de pessoas recuperadas t...