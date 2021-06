Vida Urbana Brasil tem 71% dos indígenas imunizados com a 2ª dose e territórios no TO também têm alto índice No Distrito Sanitário Especial Indígena do Tocantins 71% da população recebeu a D1 e a D2 do imunizante contra a Covid-19, já no Xavante o número é ainda maior, com 78%

No Brasil, 82% dos indígenas atendidos pela Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde (Sesai) receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Já a segunda dose do imunizante foi aplicada em 71% desse público, conforme o Ministério da Saúde divulgou nesta segunda-feira, 14. Junto com o número nacional, o Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) chamado Tocantins, que cobre boa parte do Estado, também teve um bom índice vacinal. Até esta terça-feira, 15, são 84% da população d...