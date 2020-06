Vida Urbana Brasil tem 42.791 mortes por covid-19, aponta consórcio dos veículos de imprensa Nas últimas 24 horas, o País contabilizou 890 novos óbitos e mais 20.894 casos de infecção; total de pessoas contaminadas é de 850.796

Segundo país do mundo com mais contaminados e mortos pelo novo coronavírus, o Brasil registrou neste sábado (13), 890 novos óbitos e mais 20.894 casos confirmados de infecção, segundo levantamento conjunto feito pelos veículos de comunicação Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL. No total, 42.791 brasileiros já perderam a vida por causa da covid-19 e 850.796 pessoas f...