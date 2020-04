O Ministério da Saúde informou, em atualização nesta quinta-feira (23), que já são mais de 3 mil mortes no Brasil, com 3.313 óbitos. O País também conta com 49.497 casos confirmados.

São, portanto, 407 mortes em 24h, marcando um novo recorde diário de perdas para a doença no País. Além disso, foram 3.704 novos casos.

Nota técnica do MonitoraCovid-19, um sistema da Fiocruz, mostrou, mais cedo, que o número de mortes por coronavírus no Brasil tem dobrado a cada cinco dias.

Com isso, o ritmo de crescimento dos óbitos no país já é maior que em países como Estados Unidos, Itália e Espanha. Além disso, a nota alerta que a pandemia está chegando mais rápido aos municípios de menor porte do País.