O ministro da Saúde, Henrique Mandetta, informou neste sábado (28) que o Brasil tem 3.904 casos confirmados e 114 mortes por covid-19, o que significa 19 novas mortes confirmadas nas últimas 24 horas. Na sexta-feira, 27, a pasta havia anunciado que o país tinha 3.417 casos confirmados, com 92 mortes.

Ao completar um mês da primeira detecção de covid-19 no país, na quinta-feira (26), o país registrava 77 mortes e 2.915. O primeiro caso foi registrado em 26 de fevereiro. A perspectiva do Ministério da Saúde para o próximo mês é de que a epidemia aumente no Brasil, uma vez que o país está no início da curva de crescimento pela qual outras nações já estão passando, como Estados Unidos, Itália e Espanha.