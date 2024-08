Vida Urbana Brasil tem 212,6 milhões de habitantes, diz IBGE Os novos dados foram divulgados no Diário Oficial da União

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou nesta quinta-feira (29) que a população estimada brasileira é de 212.583.750 habitantes, em dados referentes a 1º de julho de 2024. Os novos dados foram divulgados no Diário Oficial da União.