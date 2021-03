Vida Urbana Brasil tem 2.659 mortes por Covid e chega a 20 dias seguidos de recordes de média móvel de óbitos Além do recorde, nesta quinta, o país completa 57 dias seguidos com média móvel de mortes acima de 1.000

O Brasil continua com recordes mórbidos diários. Nesta quinta-feira (18), o país registrou 2.639 mortes, o terceiro maior valor da pandemia, e, pelo 20º dia consecutivo, bateu o recorde de média móvel de óbitos, que chegou a 2.093 mortes por dia. O novo dia de recorde ocorre mesmo com a ausência de dados de Covid do Rio Grande do Norte. Segundo nota da secretaria de est...