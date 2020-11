Vida Urbana Brasil segue com 165 mil mortes por Covid-19, mostra consórcio da imprensa País registrou 23 óbitos e 3.138 novos casos da doença no sábado (14)

O Brasil registrou 23 mortes pela Covid-19 e 3.138casos da doença no sábado (14). Com isso, o país chegou a 165.696 óbitos e a 5.848.239 pessoas infectadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. Os números foram atualizados às 20h de domingo (15). Além dos dados diários do consórcio, a Folha também mostra a chamada média móvel. O recurso estatí...