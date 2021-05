Vida Urbana Brasil se aproxima de 450 mil óbitos por Covid-19 A média móvel de mortes ficou em 1.909 óbitos por dia, abaixo de 2.000 pelo 13º dia consecutivo. A média está há 121 dias acima de 1.000 óbitos diários

O Brasil registrou 894 mortes pela Covid-19 e 37.072 novos casos da doença neste domingo (23). Com isso, o país chega a 449.185 óbitos e a 16.083.573 pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2 desde o início da pandemia, no ano passado. Os números costumam ser menores nos finais de semana e feriados por conta do regime de plantão das secretarias estaduais de Saúde. A média móvel...