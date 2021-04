Vida Urbana Brasil registra mais mortes da Covid em 4 meses de 2021 do que em 2020 inteiro A marca foi alcançada neste domingo (25), segundo os dados do Ministério da Saúde

O Brasil registrou mais mortos pela Covid-19 em 4 meses de 2021 do que o total contabilizado no ano de 2020. A marca foi alcançada neste domingo (25), segundo os dados do Ministério da Saúde. Entre 1º de janeiro e 25 de abril de 2021, foram notificadas 195.848 mortes. Já no período de 12 de março de 2020, data da primeira morte pela doença no país, até 3...