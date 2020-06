Vida Urbana Brasil registra 552 mortes por Covid-19 em 24h, diz ministério; total é de 57.622 País é o segundo com mais casos e mortes por causa da doença

O Brasil registrou nas últimas 24 horas 552 mortes em decorrência do novo coronavírus, informou nesta domingo, 28, o Ministério da Saúde. O total de óbitos no País é de 57.622. No mesmo intervalo, o País teve 30.476 notificações de novos casos de covid-19. Ao todo, 1.344.143 pessoas foram contaminadas pelo vírus no Brasil. O Brasil é o segundo país com ma...