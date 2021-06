Vida Urbana Brasil registra 2.693 mortes e 52.691 novos casos por Covid-19 em 24 h; média móvel de óbitos está e Média móvel de mortes ficou em 1.714 óbitos por dia

O Brasil registrou 2.693 novas mortes por Covid-19 e 52.691 novos casos da doença nesta terça-feira (8). Com isso, o total de mortes no país chegou a 477.307 e o de casos a 17.038.503 desde o início da pandemia. Os números atualizados da pandemia não incluem dados do estado de Rondônia, que apresentou problemas técnicos no sistema e não conseguiu extrair os casos ...