Vida Urbana Brasil registra 196 mil mortes e 7,73 mi de casos de Covid-19 No total, 6.813.008 pessoas já se recuperaram da covid-19

As mortes por causa da pandemia do novo coronavírus chegaram a 196.018. Nas últimas 24 horas, foram registradas 293 mortes. A soma de pessoas infectadas desde o início da pandemia atingiu 7.733.746. Entre ontem e hoje (2), foram registrados 17.341 novos diagnósticos positivos. No total, 6.813.008 pessoas já se recuperaram da covid-19. O balanço foi divulgado hoje (...