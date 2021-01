Vida Urbana Brasil registra 1.340 mortes por covid-19 em 24 horas O resultado ficou atrás apenas do dia 7 de janeiro, quando foram confirmadas 1.524 novos falecimentos

O Brasil teve nesta quarta-feira o dia com o segundo maior número de novas mortes registradas em 2021. Em 24 horas, foram notificados 1.340 novos óbitos por covid-19. O resultado ficou atrás apenas do dia 7 de janeiro, quando foram confirmadas 1.524 novos falecimentos. Com as novas mortes de hoje, as vidas perdidas para a pandemia do novo coronavírus subiram para 2...