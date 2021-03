Vida Urbana Brasil registra 1.054 mortes por Covid-19 nas últimas 24h e chega a 265,5 mil mortos O recorde anterior era de 1.455

O Brasil registrou 1.054 novas mortes pela Covid-19 e manteve, pelo nono dia seguido, recorde de média móvel de óbitos, com 1.497. O recorde anterior era de 1.455. Dessa forma, o país completa 46 dias com média móvel acima de 1.000. O número de casos nas últimas 24 horas foi de 79.237. Com isso, o total de mortes no país chegou a 265.500 e o de casos a 11.018.55...