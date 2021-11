Vida Urbana Brasil passa EUA no percentual de totalmente vacinados: 60% contra 58% Porcentagem de brasileiros com duas doses ou dose única chegou a 59,75%; no país norte-americano são 57,58%

O Brasil ultrapassou os Estados Unidos no percentual de totalmente vacinados contra a covid-19. Ao todo, 59,75% dos brasileiros completaram seu esquema vacinal. Já entre os norte-americanos, o total é de 57,58%. Os dados são da plataforma Our World in Data, desenvolvida pela Universidade de Oxford. Em números absolutos, o Brasil tinha 127,85 milhões de totalm...