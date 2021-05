Vida Urbana Brasil negocia vacina da Pfizer por valor 20% superior às já compradas Cada dose do imunizante seria comprada por US$ 12

As novas doses da vacina contra a Covid-19 da farmacêutica Pfizer podem custar ao governo brasileiro 20% a mais que as 100 milhões que a União já adquiriu. Cada dose seria comprada por US$ 12. O primeiro contrato com a farmacêutica estipulou um valor US$ 10 por dose, totalizando US$ 1 bilhão. O governo publicou no Diário Oficial da União extra...