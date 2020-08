Vida Urbana Brasil chega a 100 mil mortes por Covid; entenda o que pode evitar tragédia maior Além do isolamento, controle depende de identificação precoce da doença, etiqueta respiratória e cuidados pessoais

Em menos de seis meses, o Brasil atingiu a marca de 100 mil mortos por coronavírus. O País contabiliza neste sábado à tarde, 8, um total de 100.240 mortes, segundo dados do levantamento realizado pelo Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL com as secretarias estaduais de Saúde. Se o País fizesse 1 minuto de silêncio em homenagem a cada vítima, teria de passar 70 dias c...