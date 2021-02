Vida Urbana Brasil bate novo recorde de média móvel de mortes por Covid-19 É o segundo dia consecutivo que o país atinge a marca recorde para esse índice

Em seu pior momento da pandemia, o Brasil registra neste domingo (28) novo recorde na média móvel de mortes, com 1.208 óbitos nos últimos sete dias, de acordo com dados do consórcio de veículos de imprensa. É o segundo dia consecutivo que o país atinge a marca recorde para esse índice. No sábado (27), a média móvel foi de 1.180 mortes. São 39 dias seguidos com o ...