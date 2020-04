Vida Urbana BR-226 segue interditada em Palmeiras do Tocantins após erosão causada por fortes chuvas Até às 9 horas desta quarta-feira, 15, ainda não havia previsão de liberação

Segue interditado o km 26 da BR-226 em Palmeiras do Tocantins, conforme informações da Polícia Rodoviária Federal do Tocantins (PRF). Nesta terça-feira, 14, por volta das 13h30 ocorreu a interdição parcial devido a uma devido à erosão da pista ao redor de bueiro causada por águas das fortes chuvas na região. Após uma hora da chegada das equipes da PRF e do Depart...