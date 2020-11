Vida Urbana BR-153 volta a ser totalmente interditada para retirada de caminhão envolvido em acidente e incêndio Interdição, com previsão de durar cerca de 8 horas, ocorre devido a carga de veículo, que será retirado, ser inflamável e haver risco de novo incêndio ou explosão; PRF sugere desvio passando por duas rodovias estaduais para motoristas que passem pela BR

O trecho da BR-153 onde ocorreu um acidente envolvendo quatro caminhões e um incêndio voltará a ser totalmente interditado nesta sexta-feira, 6. A interdição total será no km 482 a partir das 16h30 com previsão de durar cerca de 8 horas, conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Conforme a PRF, tudo está sendo preparado no local e a interdição ocorre para a...