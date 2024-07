Vida Urbana BR-153 terá trechos em obras com trânsito funcionando em ‘Pare e Siga’; veja datas e horários Está prevista a restauração de sinalização em todo o Sistema Anápolis-Aliança do Tocantins. As mudanças no trânsito seguem até o próximo domingo (4)

As obras de recuperação da BR-153 vão provocar mudanças no trânsito em trechos da rodovia no sul do estado. As alterações tiveram início nesta segunda-feira (29) e o fluxo de veículos vai funcionar no sistema “Pare e Siga” e interdição parcial do tráfego até o próximo domingo (4). Recuperação de pavimento, restauração de sinalização horizontal e remendo localizado são al...