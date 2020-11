Vida Urbana BR-153 é liberada após retirada de carretas envolvidas em acidente e incêndio Liberação ocorreu após transbordo de carga inflamável de uma das carretas que pegaram fogo na sexta-feira

O trecho da BR-153 onde ocorreu um acidente envolvendo quatro caminhões e um incêndio está totalmente liberado para tráfego desde às 8h50 deste sábado. O local estava interditado desde às 16h30 de sexta-feira, 6, no km 482 pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) para a remoção do caminhão-tanque, um dos envolvidos no acidente desta quinta-feira, 5. Para a r...