Redação Jornal do Tocantins

Uma borracharia pegou fogo na tarde desta terça-feira, 12, e proporcionou uma fumaça preta no céu da capital. Imagens feitas no local por pessoas que passavam, mostram o fogo e a grande quantidade de fumaça. Não há informação de feridos.

O incêndio ocorreu no início da tarde na Arse 75 (antiga 712 sul), Alameda 6. Os bombeiros foram chamados e um caminhão-pipa também ajudou no combate. Em vídeos é possível ver a população que se juntou para ajudar na retirada dos veículos do local em chamas.