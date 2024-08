Vida Urbana Bombeiros tocantinenses da Força Nacional completam 20 dias de combate a incêndios florestais Militares atuam na Operação Guardiões do Bioma a missão ocorre em quatro cidades amazonenses e está prevista para se estender até outubro

A equipe de cinco componentes do Corpo Bombeiros Militar do Tocantins CBM, que integra a Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) nos combates a incêndios florestais, completou 20 dias de atuação na Operação Guardiões do Bioma em quatro cidades amazonenses. De acordo com informações do CBM, inicialmente eram 54 bombeiros, mas agora o grupo conta com 33...