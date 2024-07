Vida Urbana Bombeiros tocantinenses compõem Força Nacional que combate incêndios em áreas desmatadas no Amazonas Militares atuam na Operação Guardiões do Bioma, realizada pelo Governo Federal e que conta com 54 bombeiros de sete estados brasileiros. A missão tem previsão de ser executada até novembro deste ano

Uma equipe de cinco bombeiros militares do Tocantins iniciou nesta terça-feira (10), a atuação na Operação Guardiões do Bioma, realizada pelo Governo Federal, que combate incêndios em áreas desmatadas de quatros cidades amazonenses. De acordo com informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, os militares designados contam com com grande...