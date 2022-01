Redação Jornal do Tocantins

O Corpo de Bombeiros retomou neste domingo,9, as buscas por um adolescente, de 14 anos, que desapareceu no rio Providência, em Miranorte, na região central do Tocantins.

Segundo relatos de familiares, a equipe foi informada que o adolescente saltou da ponte e nadou por cerca de 500 metros até um ponto onde pessoas estavam reunidas à margem do rio e que após chegar na margem, o jovem segurou em uma galhada de árvore para sair da água e começou a convulsionar. Logo após, o garoto teria afundado e não foi mais visto.

De acordo com os bombeiros,a equipe teria avaliado e percebeu a inviabilidade de mergulho no local, visto a força da água, alta turbidez e o rio extravasando sobre o barranco, mas que foram feitas buscas de superfície e sob árvores, além de possíveis locais de engancho. As buscas duraram até o final de sábado,8, e na manhã deste domingo, foram retomadas.