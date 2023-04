A equipe do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) resgatou um flutuante naufragado no Píer 1, na Praia da Graciosa, em Palmas. O naufrágio ocorreu no final da tarde de segunda-feira, 24, quando a embarcação estava carregada com madeira.

Segundo os agentes, não houve vítimas. A embarcação faria o transporte de tábuas para uma obra do outro lado do lago, na região de Luzimangues.

De acordo com informações dos bombeiros, os mergulhadores realizaram ações com amarrações de fitas para que a embarcação fosse puxada por um caminhão guincho. Toda a madeira que estava no flutuante foi retirada.