Redação Jornal do Tocantins

O auxiliar de montagem, Eder José dos Santos, de 46 anos, desapareceu no Lago da Hidrelétrica Corujão, setor Beira Lago, em Araguaína, no domingo, 27, por volta das 13h20, após entrar na água.

Conforme o Corpo de Bombeiros, Lucas Rodrigues de Menezes, de 26 anos, colega de trabalho da vítima, informou que o auxiliar de montagem tentou nadar da região próxima ao vão da ponte até a ilha e que durante o percurso havia mudado de direção na tentativa de alcançar a margem, mas submergiu.

De acordo com informações da corporação, as buscas iniciaram às 13h20 e encerram às 18h28, por falta de iluminação. As buscas continuam na manhã desta segunda-feira,28.

Ainda segundo os bombeiros, o fundo do lago tem muitas galhadas e a água estava muito turva, impossibilitando a visibilidade para os mergulhadores.