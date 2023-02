Os tocantinenses foram destinados pelo Governo do Tocantins para integrarem a Força Nacional de Segurança Pública (FNSP)em apoio ao Chile, em missão humanitária internacional. O país vizinho sofre há dias com centenas de focos de incêndios florestais. Os bombeiros militares do Tocantins são o capitão Rocha e o subtenente Vander Praxedes.

De acordo com a corporação, os militares escolhidos têm vasta experiência no trabalho. Segundo relatou o subtenente Vander Praxedes, por meio da assessoria, “a nossa viagem deverá durar cinco dias, pois estamos nos deslocando com veículos, onde estão muitos equipamentos. Neste primeiro dia, devemos percorrer ao menos mil quilômetros”.

Missão

A missão humanitária em apoio ao Chile é coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores, por meio da Agência Brasileira de Cooperação, responsável pela cooperação humanitária do Brasil, em articulação com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, com o Ministério da Defesa e com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.