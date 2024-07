Vida Urbana Bombeiros levam mais de seis horas para combater incêndio que atingiu vegetação próxima ao aeroporto O fogo começou na tarde de segunda-feira (15) e mobilizou três equipes para extinguir as chamas

O Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBMTO) levou mais de seis horas para combater o incêndio de grandes proporções que atingiu a vegetação próxima ao Aeroporto Brigadeiro Lysias Rodrigues, localizada na região sul de Palmas. O fogo começou na tarde de segunda-feira (15) e mobilizou três equipes para extinguir as chamas. Segundo informações da c...