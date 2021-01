Vida Urbana Bombeiros encontram corpo de pescador que desapareceu no rio Lontra em Araguaína Homem de 44 anos desapareceu quando armava rede de pesca; os Bombeiros também localizaram um idoso que havia desaparecido em Nova Olinda

Atualizada às 17:02 O corpo de Nilton César Moreira, 44 anos, que estava desaparecido no rio Lontra, em Araguaína, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros na tarde desta quinta-feira, 21. Os três mergulhadores começaram as buscas pelo pescador que desapareceu nesta quarta-feira, 20, quando armava uma rede de pesca no local quando sumiu por volta das 8 ho...