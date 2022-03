Vida Urbana Bombeiros encontram corpo de homem que se afogou em rio da zona rural de Pium Vítima estava desaparecida desde a última quarta-feira, 16, quando pescava com amigos em uma fazenda da região. Resgate ocorreu na sexta-feira, 18

Um homem de 33 anos desapareceu em um rio do município de Pium, distante 122 km de Palmas, na noite da última quarta-feira, 16, e seu corpo foi encontrado na sexta-feira, 19, pela equipe do Corpo de Bombeiros. O caso ocorreu em uma fazenda da região. Segundo informou a Corporação, testemunhas relataram que Maurício Barbosa Pereira pescava e bebia as margens do rio...